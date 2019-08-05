Генеральный директор ГУП РК "Крымэнерго" Максим Лойко принял участие в совещании в рамках подготовки фестиваля "Таврида-АРТ"

Мероприятие состоялось 08 августа 2019 года на площадке форума «Таврида» в бухте Капсель (г. Судак) под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Первый в стране масштабный фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» пройдет в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» с 20 по 26 августа на новой площадке в бухте Капсель, г. Судак. Ожидается, что мероприятие посетит более 30 тысяч гостей.

К началу работы форума ГУП РК «Крымэнерго» оперативно подключило электроустановки площадки к электрическим сетям. Теперь сетевой компании предстоит обеспечить надежное, качественное электроснабжение одного из крупнейших молодежных фестивалей.

Совещание по обеспечению работы арт-фестиваля состоялось 8 августа. Его возглавил председатель организационного комитета форума, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. В совещании также приняли участие начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов, генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Лойко, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, глава администрации города Судак Андрей Некрасов и другие.

Участникам совещания были даны соответствующие поручения.