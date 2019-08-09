СПИК с ЛУКОЙЛом обеспечит новые энергомощности на севере Прикамья

Исполняющий обязанности председателя Правительства Пермского края Михаил Сюткин и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») Олег Третьяков подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о строительстве новой газотурбинной электростанции мощностью 16 МВт и сопутствующей инфраструктуры в Соликамском районе в рамках проекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – «Энергия Пармы». Проект предполагает организацию выработки электричества с использованием в качестве топлива попутного нефтяного газа. КПД электростанции будет составлять 24,3%, что соответствует уровню лучших проектных решений.

В реализации проекта примут участие специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», а также АО «ОДК-Авиадвигатель», которое производит промышленные газотурбинные установки (ГТУ) и электростанции (ГТЭ) на базе авиационных технологий.

Пермские конструкторы разработают ГТУ, уникальность которой – в её работе на природном газе. Это позволит экономить топливо для выработки электроэнергии и сокращать объёмы выбросов по сравнению с альтернативными вариантами.

Документ подтверждает готовность предприятия возвести новую автоматизированную газотурбинную электростанцию и вспомогательное оборудование в рамках проекта «Энергия Пармы». Контракт будет действовать семь лет. Общий объём инвестиций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составит 4,9 млрд рублей.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, энергокомплекс позволит создать ещё 30 рабочих мест и дополнительную загрузку для пермских конструкторов.

«В Прикамье активно применяются кооперационные связи между промышленными предприятиями. Это позволяет усиливать импортозамещение на региональных предприятиях, загружать заказами пермские предприятия. Появляются новые, высокотехнологичные рабочие места, – подчеркнул глава региона. – Общий объём налоговых поступлений в краевой бюджет до 2025 года составит порядка 307,1 млн рублей».

«Энергетическая безопасность – важная задача, которую решает ЛУКОЙЛ в Пермском крае. Попутный нефтяной газ с северной группы месторождений становится сырьём для производства электроэнергии, которую используют в цехах добычи нефти и газа. Часть не востребованной в производстве электроэнергии мы готовы поставлять в систему МРСК. Это до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла. Проект “Энергия Пармы” стал вехой в развитии не только “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”, но и всей промышленности региона. Благодаря подписанию специального инвестиционного контракта мы получили поддержку от Правительства Пермского края для реализации этого проекта», – отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Первый этап проекта был реализован в Кунгурском муниципальном районе. Совместно с «Авиадвигателем» и МРСК Урала был осуществлён запуск ГТЭ «Ильичёвская» на ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Не востребованная ЛУКОЙЛом электроэнергия по соглашению с «Пермэнерго» через подстанцию «Юрман» уходит во внешнюю сеть и поставляется жителям и предприятиям Кунгурского района.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края