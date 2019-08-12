Повышена надежность энергоснабжения крупнейшего предприятия России по выпуску эластичного пенополиуретана

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) установило новые измерительные комплексы на подстанции 220 кВ «Кузнецк», обеспечивающей выдачу мощности потребителям города Кузнецк с населением более 80 тыс. человек, и промышленным предприятиям Пензенской области, в том числе новому заводу ГК «Фомлайн» по производству 30 тыс. тонн эластичного пенополиуретана (поролона) в год.

На подстанции смонтированы 26 новых трансформаторов тока. Установленные элегазовые и сухие трансформаторы тока с литой изоляцией отличаются большей надежностью, устойчивостью к коротким замыканиям, пожаробезопасностью и высоким классом точности по сравнению с масляными аналогами.

Устройства применяются в управлении технологическими процессами, релейной защиты и системах коммерческого учета электроэнергии. От точности показаний трансформаторов тока зависит правильность и оперативность реагирования на изменение состояния оборудования.

Подстанция 220 кВ «Кузнецк» установленной мощностью 250 МВА – единственный питающий центр города Кузнецк. Энергоснабжение предприятия ГК «Фомлайн» обеспечивается через 4 высоковольтные линии электропередачи.