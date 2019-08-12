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Модернизация

Повышена надежность энергоснабжения крупнейшего предприятия России по выпуску эластичного пенополиуретана

Повышена надежность энергоснабжения крупнейшего предприятия России по выпуску эластичного пенополиуретана

12 августа 2019, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) установило новые измерительные комплексы на подстанции 220 кВ «Кузнецк», обеспечивающей выдачу мощности потребителям города Кузнецк с населением более 80 тыс. человек, и промышленным предприятиям Пензенской области, в том числе новому заводу ГК «Фомлайн» по производству 30 тыс. тонн эластичного пенополиуретана (поролона) в год.

На подстанции смонтированы 26 новых трансформаторов тока. Установленные элегазовые и сухие трансформаторы тока с литой изоляцией отличаются большей надежностью, устойчивостью к коротким замыканиям, пожаробезопасностью и высоким классом точности по сравнению с масляными аналогами. 

Устройства применяются в управлении технологическими процессами, релейной защиты и системах коммерческого учета электроэнергии. От точности показаний трансформаторов тока зависит правильность и оперативность реагирования на изменение состояния оборудования.

Подстанция 220 кВ «Кузнецк» установленной мощностью 250 МВА – единственный питающий центр города Кузнецк. Энергоснабжение предприятия ГК «Фомлайн» обеспечивается через 4 высоковольтные линии электропередачи.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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