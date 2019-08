Инвестиции крупнейшей строительной госкорпорации Китая в инфраструктуру Камчатки могут составить 100 миллиардов рублей

Завершился визит на Камчатку большой группы топ-менеджеров China Machinery Industry Construction Group Inc. (SINOCONST). Это крупнейшая строительная госкорпорация Китая. Она основана в 1953 году. SINOCONST объединяет 12 дочерних компаний, 4 дивизиона, 5 отделений, 6 акционерных обществ и несколько технических школ. В China Machinery Industry Construction Group Inc. трудятся более 150 тысяч сотрудников. Госкорпорация активно инвестирует строительство инфраструктурных объектов за пределами КНР, в том числе в России.



Возглавлял делегацию топ-менеджеров руководитель подразделения SINOCONST, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность, господин Го Чжиюн.



Визит проходил в рамках реализации стратегического соглашения, заключенного между Корпорацией развития Камчатки и China Machinery Industry Construction Group Inc. на состоявшемся в июне текущего года IV российско-китайском ЭКСПО. Подписанный документ предусматривает широкий спектр сотрудничества сторон по привлечению китайского капитала в экономику и социальную сферу края.



В ходе состоявшегося визита, рассказал заместитель генерального директора КРКК по работе с инвестиционными проектами Михаил Костенец, представители SINOCONST знакомились с реализуемыми на Камчатке проектами в сфере туризма, транспорта и здравоохранения. Они посетили место строительства Камчатской краевой больницы, побывали на участке, где предстоит возвести новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Петропавловска-Камчатского, осмотрели ряд объектов туристической инфраструктуры.



В ходе деловых встреч, проходивших в Корпорации развития Камчатки, обсуждались формы возможного участия китайской компании в реализации региональных инвестиционных проектов. В ходе визита топ-менеджеры SINOCONST провели переговоры с представителями профильных министерств и агентств краевого правительства, в том числе с министром здравоохранения Еленой Сорокиной, руководителем Агентства по туризму и внешним связям Еленой Стратоновой.



Также делегация China Machinery Industry Construction Group Inc. перед визитом на Камчатку провела ряд переговоров в Москве, в ходе которых шла речь о региональных инвестиционных проектах, для реализации которых предусмотрены средства из федерального бюджета.



Китайские представители заявили о готовности направить до 100 миллиардов рублей в качестве инвестиций в строительство инфраструктурных объектов на территории Камчатского края. Они отметили высокую инвестиционную привлекательность региона, масштабную работу по развитию края.



В настоящее время, продолжил Михаил Костенец, ведется работа над документами, конкретизирующими возможное участие китайской стороны в реализации камчатских инвестиционных проектов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Корпорации развития Камчатки.

«Полуостров Камчатка»