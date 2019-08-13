Игорь Маковский: Техприсоединение производственной площадки "Сколково" обеспечит резидентам инновационного центра оптимальные условия для развития наукоемкого бизнеса и совершенствования отечественных технологических процессов

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» приступила к реализации проекта по технологическому присоединению индустриального парка «Развитие» - производственной площадки «Сколково» на территории Удмуртской Республики. Технопарк станет платформой для опытного производства промышленных продуктов, промежуточным звеном между технической разработкой и крупносерийным производством.

Соглашение о создании технопарка на базе инженерного корпуса завода «Буммаш» в июне этого года подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель Совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы поддерживаем появление в регионе такого крупного инновационного проекта», – говорит генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – «Присутствие «Сколково» в регионе в качестве регионального оператора позволит потенциальным участникам получить доступ к лучшим практикам и сервисам Фонда, а региону – повысить свою инвестиционную привлекательность. Работы по технологическому присоединению такого значимого для экономики республики объекта мы выполним в кратчайшие сроки и безукоризненном качестве».

Проект в сфере высоких технологий планируется реализовать на базе неиспользуемого корпуса завода «Буммаш». Для введения в работу объекта энергетики построят мощную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ суммарной мощностью 800 кВА. Установка корпуса комплектной трансформаторной подстанции запланирована на начало следующей недели. Также будут проложены две кабельные линии общей протяженностью более 300 метров. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2019 года.