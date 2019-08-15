В "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" заботятся об экологической безопасности энергообъектов

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует ежегодный комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.

Основными задачами в области реализации экологических программ филиала с начала года стали: контроль соблюдения природоохранного законодательства в структурных подразделениях филиала; организация и ведение журналов учета образования и движения отходов; заключение договоров для организованных моек автомобильного транспорта; работа по замене на современные светодиодные с большим сроком эксплуатации старых ламп уличного освещения в городе Ижевске; замеры шумового и электромагнитного воздействия на окружающую среду, с целью определения санитарно-защитной зоны от энергообъектов; передача ртутьсодержащих ламп 1 класса опасности, изношенных автомобильных шин и отработанной оргтехники специализированным лицензированным организациям, в целях обезвреживания и утилизации данных отходов; проведение производственного экологического контроля.

Кроме того, Удмуртэнерго планомерно проводит мероприятия по защите животного мира – за первое полугодие было установлено 69 птицезащитных устройств. Цель проводимых энергетиками мероприятий - обеспечить охрану птиц при эксплуатации воздушных линий электропередачи, сохранить биологическое разнообразие на территории республики.

Не менее важным направлением по обеспечению безопасности объектов животного мира является применение самонесущих изолированных проводов при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также подключении новых потребителей. В первом полугодии была произведена реконструкция 93,3 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный. Данные работы не только обеспечивают безопасность животного мира, но и позволяют повысить надежность энергосистемы и уменьшить зону вырубки просеки.

С начала года 17 сотрудников Удмуртэнерго - начальники и главные инженеры районов электрических сетей, мастера бригад, инженеры по охране окружающей среды - ответственные за ведение вопросов экологической безопасности и имеющих право работы с опасными отходами прошли обучение в учреждениях дополнительного профессионального образования республики.