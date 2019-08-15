Компания "Россети Сибирь" подключила к электричеству около 12,5 тысяч новых абонентов за шесть месяцев 2019 года

Специалисты Россети Сибирь за шесть месяцев 2019 года присоединили к своим сетям 12,5 тысяч новых потребителей и приняли более 19,5 заявок на технологическое присоединение. Общая мощность вновь присоединенных к электрическим сетям энергокомпании объектов составила более 333 тысяч киловатт.

Качественный состав новых потребителей разнообразен – это 62 промышленных предприятия, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, 81 объект, назначение которых освещение скважин, мостов и улиц, а также 84 башенных станций сотовой связи. Самые крупные объекты, присоединенные за полгода – энергетические установки Барнаульской ТЭЦ-2 предприятия АО «Барнаульская генерация» (увеличение мощности ТЭЦ) и солнечные электростанции ООО «Алтайские СЭС» в п. Майма и п. Иня в Республике Алтай.

Для того чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих присоединиться к электросетям, персонал компании ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты. Всего для технологического присоединения к сетям новых потребителей в первом полугодии компания вложила более 2,8 млрд рублей, в том числе для технологического присоединения льготных категорий потребителей - 2,3 млрд рублей.

По-прежнему остро стоит вопрос в отношении заявителей, которые не выполняют условия договора тех. присоединения со своей стороны.

- Проблема характерна для граждан, которые пользуются правом льготного техприсоединения, - рассказывает заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала Россети Сибирь в Алтайском крае Михаил Ковальчук. - Они платят минимальную стоимость, а мы вкладываем немалые средства для того, чтобы построить новую линию электропередачи для подключения этого заявителя. Когда, выполняя условия договора и соблюдая сроки, наши специалисты завершают строительство новой ЛЭП, по факту оказывается, что присоединять нечего. Заявитель не готов к подключению сегодня, а заключил договор о технологическом присоединении, как говорится, «впрок».

На сегодня просрочено по вине заявителей 21,8 тысяч договоров технологического присоединения. Почти 14 тысяч из них просрочены более года. Деньги компанией вложены, а могли быть потрачены более целесообразно, на мероприятия для повышения качества электроснабжения - там, где это необходимо.

Решать эту проблему энергетики пытаются путем повышения информированности заявителей о необходимости исполнять свои обязательства по договору технологического присоединения с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель по-прежнему не выполняет условия, наступает очередь претензий и исковых заявлений.

С начала года специалисты Россети Сибирь направили более 1240 исков в суд на общую сумму 51,7 млн рублей. Недобросовестные заявители по решению суда должны оплатить не только затраты, понесенные компанией, но и неустойку за просрочку обязательств по договору. В этом году заявители уже оплатили более 8,8 млн рублей неустойки.