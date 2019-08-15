Россети Центр и Россети Центр и Приволжье завершают проектирование распределенной автоматизации в 30 пилотных Цифровых РЭС

Специалисты «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» завершают проектирование распределенной автоматизации в 30 пилотных Цифровых РЭС.

«Внедрение распределенной автоматизации – ключевой элемент нашего технологического рывка и важная составляющая первого этапа цифровой трансформации электросетевого комплекса. Применение современного оборудования позволит, в частности, существенно уменьшить время, необходимое для устранения технологических нарушений и значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей», - говорит генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Целью создания распределенной автоматизации является снижение показателей SAIDI и SAIFI путем повышения наблюдаемости и автоматизации локализации поврежденных участков распределительных сетей.

Проект предусматривает установку в сети 6-10 кВ коммутационных устройств (реклоузеров), дистанционно управляемых выключателей нагрузки, разъединителей, а также индикаторов короткого замыкания. Все новое оборудование будет интегрировано с Единым Центром Управления.

Распределенная автоматизация является одной из основных технологий Smart Grid. Ее внедрение позволит, в первую очередь, повысить гибкость схем распределительных сетей, что даст возможность селективно выявлять и локализовывать поврежденные участки, по максимуму сохраняя энергоснабжение потребителей. Эта задача выполняется управляемыми коммутационными аппаратами различного типа, имеющими функцию дистанционного управления и передачи данных. Срок завершения проекта - конец первого полугодия 2020 года.

Принятая в 2018 году концепция цифровой трансформации предусматривает переход к 2030 году на новый принцип работы электросетевой инфраструктуры. Реализация проектов концепции позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов, уменьшить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и, следовательно, улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей во всей стране.

Цифровой РЭС – район электрических сетей, обладающий высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также интеллектуальный учёт электроэнергии.