Электроснабжение северного и северо-восточного энергорайонов Ростовской области стало надежнее

Специалисты ростовского филиала «Россети Юг» завершили ремонтные работы на воздушной линии 110кВ «Погорелово – Промзона», повысив надежность электроснабжения северного и северо-восточного энергорайонов Ростовской области, включающих в себя территории семи административных районов.

Энергетики провели тепловизионный контроль энергооборудования воздушной линии, заменили свыше 2,3 тыс. изоляторов, выполнили работы по замене участков грозотроса. От надежной и стабильной работы ВЛ 110кВ «Погорелово – Промзона» зависит электроснабжение около 240 тыс. жителей Миллеровского, Чертковского, Шолоховского, Кашарского, Боковского, Каменского и Тарасовского районов Ростовской области, а также питание тяговых ПС 110 кВ «Колодези» и «Кутейниково».

В июле специалисты ростовского филиала «Россети Юг» завершили ремонт трансформаторов на подстанциях, питающих сёла Гаевка Неклиновского района, Займо-Обрыв и Маргаритово Азовского района. Всего с начала года специалисты филиала отремонтировали более 18 тыс. изоляторов, заменили 130 км провода и более тысячи опор, провели расчистку 360 га трасс воздушных линий электропередачи.