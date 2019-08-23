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Инвестиции (проекты)

На Онежском заводе ищут кабели для грузоотвозной шаланды

На Онежском заводе ищут кабели для грузоотвозной шаланды

23 августа 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Машиностроение 

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Для строящейся на мощностях Онежского ССЗ грузоотвозной шаланды закупается кабельная продукция. Такой запрос предложений верфь опубликовала на сайте госзакупок. Судно проекта НВ600 со 204-м номером на борту было заложено в Петрозаводске в декабре прошлого года. Онежский завод выделяет на кабели 4,6 млн рублей. Участие в конкурсе можно принять до 1 сентября. А 5-го числа уже выберут победителя.

Корабел.ру

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