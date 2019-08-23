На Онежском заводе ищут кабели для грузоотвозной шаланды

Для строящейся на мощностях Онежского ССЗ грузоотвозной шаланды закупается кабельная продукция. Такой запрос предложений верфь опубликовала на сайте госзакупок. Судно проекта НВ600 со 204-м номером на борту было заложено в Петрозаводске в декабре прошлого года. Онежский завод выделяет на кабели 4,6 млн рублей. Участие в конкурсе можно принять до 1 сентября. А 5-го числа уже выберут победителя.

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