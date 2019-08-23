В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ЦДУ ТЭК, АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний и Российского топливного союза.

По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.

По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 795,1 тыс. т., за август – 2239,6 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 707,1 тыс. т, за август – 2078,6 тыс. т, экспорт за неделю составил 48,8 тыс. т, за август – 151,0 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 19 августа составили 1,9 млн т.

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1410,0 тыс. т, за август – 3936,0 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 790,1 тыс. т, за август – 2320,5 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 488,7 тыс. т, суммарно в августе – 1511,1 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 19 августа составили 2,8 млн т.

По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 432,7 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 171,9 тыс. т автобензина, 187,1 тыс. т дизтоплива, 37,4 тыс. т авиатоплива, 36,3 тыс. т топочного мазута, а также 14,7 тыс. т СУГ.