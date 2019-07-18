В Юрьянском районе Кировской области ведутся массовые ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проводят масштабный ремонт распределительных сетей в Юрьянском районе Кировской области. В частности, в августе 2019 года большим объемом работ охвачен участок ВЛ-10 кВ (фидер №2), идущий от ПС «Гирсово». От этой линии запитаны садоводческие товарищества «Урожай-2», «Рассвет», «Геолог», «Горца», деревня Верхняя Горца.

Всего в ближайшие дни на этой линии электропередачи будут заменены 21 опора ВЛ-10 кВ, расчищены более 8 гектаров просеки, в том числе подрезаны ветки на 2665 деревьях и произведена валка 722 угрожающих деревьев. Кроме того, энергетики произведут текущий ремонт оборудования (линейных разъединителей) и заменят траверсы и изоляторы на опорах ВЛ.

«Мы убедительно просим жителей Юрьянского района с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Все работы, которые мы делаем на этом участке, жизненно необходимы. Перед началом ремонтов был проведен технический аудит, который выявил, что линия нуждается в ремонте. После завершения мероприятий существенно повысится качество и надёжность электроснабжения, снизится число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысится пожаро- и электробезопасность объектов», - рассказал директор Кировэнерго Владимир Колесников.

Работы на фидере №2 от ПС «Гирсово» будут продолжаться до конца августа. Принимая во внимание, что август – разгар дачного сезона, а от ремонтируемой ВЛ запитаны садоводческие товарищества, в Кировэнерго принято решение работать с обесточением потребителей с понедельника по четверг в светлое время суток. В вечернее время, а также в пятницу, субботу и воскресенье потребители будут обеспечены электрической энергией в полном объеме.

Всего в течение 2019 года «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проведет капитальный ремонт 136 километров воздушных линий электропередачи 35 и 110 кВ, а также 5 839 км распределительных сетей 10 и 0,4 кВ. Энергетики планируют заменить 17 тысяч изоляторов и 1,5 тысячи опор на воздушных линиях. В целом на реализацию ремонтной программы будет направлено 330,6 млн. рублей.