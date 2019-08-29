В Петербурге в 2019 году начнут строительство теплоходов для Енисея

Закладка двух теплоходов класса "Антон Чехов" планируется на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в текущем году, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Если все пойдет нормально и мы получим льготный лизинг, то в этом году в Санкт-Петербурге состоится закладка двух комфортабельных, современных лайнеров типа "Антон Чехов". Наш Енисей вновь заживет и туристической жизнью", - сказал Усс на совещании по развитию Таймырского муниципального района..

Он также сообщил, что в начале сентября по Северному морскому пути на Енисей придет теплоход "Максим Горький", который с навигации 2020 года начнет туристические круизы по реке.

Ранее сообщалось, что стоимость каждого судна составит порядка 2,5 млрд рублей. Новые туристические теплоходы будут иметь вместимость до 245 пассажиров.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирского флота региона составляет около 30 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двухпалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки.

Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 гг.

ТАСС