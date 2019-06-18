Воронежэнерго ведет постоянную работу по мониторингу качества электроэнергии

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» уделяют особое внимание контролю качества поставляемой электроэнергии и ее соответствия требованиям ГОСТ. С начала 2019 года энергетики провели свыше 1000 плановых измерений различных параметров электроэнергии, а также выполнили порядка 100 проверок по заявкам потребителей. По их результатам за 7 месяцев текущего года на объектах Воронежэнерго выполнено свыше 117 различных технических мероприятий, направленных на повышение качества энергоснабжения, еще 46 планируется выполнить до конца 2019 года.

Результатом слаженной работы воронежских энергетиков является ежегодное снижение количества обращений потребителей, связанных с качеством электроэнергии в среднем на 3-5% по отношению к предыдущему году.

Специалисты воронежского филиала «Россети Центр» отмечают, что отклонения напряжения от нормативных уровней в большинстве случаев связаны с постоянно возрастающей нагрузкой на электрические сети и в основном фиксируется в быстроразвивающихся районах области, например Новоусманском, Семилукском, Рамонском, Хохольском, а также в пригородах Воронежа, где ведется массовое жилищное строительство.

Для обеспечения уровня напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ специалисты Воронежэнерго проводят работы по увеличению пропускной способности линий электропередачи: монтируют провода большего сечения, устанавливают дополнительные трансформаторные подстанции и трансформаторы большей мощности, переводят потребителей на другие линии электропередачи и разукрупняют существующие линии.

Зачастую причиной снижения качества поставляемой электроэнергии являются действия недобросовестных потребителей. В ходе регулярных и внеплановых проверок энергетики неоднократно выявляли факты подключения жителями мощных энергопринимающих устройств (например, электрообогрев бассейнов и теплиц, насосные станции, сварочные аппараты, зачастую самодельные), которые превышают установленную мощность, разрешенную к использованию и определенную в документах о технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства. Такие действия оказывают существенное влияние на пропускную способность электросетей, приводят к перепадам напряжения и выходу из строя бытовой техники не только у недобросовестного жильца, а, в ряде случаев, и у его соседей. Таким потребителям сетевая организация вынуждена монтировать на вводе в домовладение специальные ограничители мощности.

Энергетики напоминают жителям Воронежской области о необходимости своевременной подачи заявки на увеличение разрешенной мощности, так как в этом случае сетевая организация просчитывает режимы работы энергооборудования и потери напряжения с учетом перспективной нагрузки потребителя, а в случае необходимости проводит мероприятия по увеличению пропускной способности электрических сетей.

Подать заявку на увеличение мощности, а также решить иные вопросы связанные с энергоснабжением можно обратившись в пункт по работе с потребителями филиала «Россети Центр Воронежэнерго», который работает в каждом районе электрических сетей, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте «Россети Центр» или на портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

Получить помощь квалифицированных специалистов можно по бесплатной круглосуточной линии энергетиков по тел. 8 800 50 50 115.