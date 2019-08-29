Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере металлургии

Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов в преддверии Российско-Индийского Саммита провел рабочую встречу с Министром стали Республики Индия Дхармендрой Прадханом.



Стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в металлургической отрасли. Виктор Евтухов заявил, что российские металлургические предприятия готовы не только наращивать объемы поставок своей продукции, но и открывать производственные площадки в Индии. В частности, отметил он, такую возможность прорабатывает «Новолипецкий металлургический комбинат».

Важное место в двусторонней торговле занимает металлургическая продукция. По итогам 2018 года российские металлопроизводители нарастили поставки продукции в Индию на 11% - до 316 млн долларов, в свою очередь, объем индийских поставок вырос на 5,4%, до 190 млн долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году

- подчеркнул замглавы Минпромторга России.