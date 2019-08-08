В центре экономического диалога: Legrand на ВЭФ-2019

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.

Стенд Legrand Россия и СНГ по традиции будет представлен совместно с партнером – компанией «ИНСИСТЕМС».

Два года назад стартовал совместный проект Legrand и «ИНСИСТЕМС» (входит в ГК ЛАНИТ). За прошедший период на базе предприятия «ДВ-ИНЖИНИРИНГ», получившего статус резидента свободного порта Владивосток, была изготовлена продукция общей стоимостью более 250 млн рублей.

«ДВ-ИНЖИНИРИНГ» осуществляет сборку моноблочных трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand мощностью от 10 до 120 кВА, силовых шкафов и шкафов автоматизации, а также производит электротехническое оборудование. Специалистами предприятия осуществляется установка и обновление программного обеспечения, калибровка оборудования, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизация ИБП. Вся выпускаемая продукция соответствует российским и европейским стандартам качества, при этом собирается и обслуживается непосредственно в Приморье, что позволяет максимально оптимизировать сроки и стоимость региональных поставок.

Сегодня продукция «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» востребована как в дальневосточном регионе, так и за его пределами. За время работы предприятия собранные на производстве ИБП, силовые шкафы и шкафы автоматизации были поставлены на Космодром «Восточный», Амурский газоперерабатывающий завод, Якутскую ГРЭС-2, на животноводческие комплексы «Русагро-Приморье», в филиалы «Сбербанка», Банк России, школы Сахалинской области, в дальневосточный центр судостроения и судоремонта - завод «Звезда» и другие объекты. Совместно с «ИНСИСТЕМС» Группа Legrand оказывает партнерам полную техническую поддержку по всему спектру производимого оборудования, включая работы по проектированию и сопровождению ввода оборудования в эксплуатацию.

«Для Группы Legrand Дальний Восток – особенный регион, имеющий важное стратегическое значение и очень хороший потенциал для развития. Мы участвуем в Восточном экономическом форуме уже третий год подряд и высоко ценим возможность поделиться результатами и обсудить перспективы развития локализации электротехнического производства во Владивостоке. Уже на данном этапе можно отметить широкий масштаб нашей деятельности в регионе: сейчас на производстве в пиковые моменты могут быть задействованы до 40 человек, и все они – жители Приморья. В планах Legrand – дальнейшее расширение ассортиментной линейки, исходя из потребностей рынка, обучение персонала и улучшение качества продукции», – прокомментировал Андрей Комаров, коммерческий директор Legrand в России.

В этом году компанию Legrand на форуме представят Андрей Комаров, коммерческий директор Legrand в России, и Вячеслав Максимов, директор по продажам в России. В рамках деловой программы ВЭФ-2019 пройдет ряд встреч с представителями российских и зарубежных компаний, руководителями регионов.