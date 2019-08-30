"МЕТАКЛЭЙ" разработал BIO заглушки для защиты труб и запорно-регулирующей арматуры на объектах "Газпрома"

АО «МЕТАКЛЭЙ» выпустило заглушки BIO для защиты труб, соединительных деталей и запорно-регулирующей арматуры наружным диаметром от 57 до 1420 мм от проникновения грязи, влаги, механического повреждения фаски.

Для ПАО «Газпром» обеспечение экологической безопасности в регионах присутствия компании является одной из самых важных задач. Большинство трубопроводов, месторождений, дожимных компрессорных станций и других крупных объектов строятся в отдаленных местах, где экосистема не пострадала от рук человека.

Оставленные в таких местах заглушки для труб, разлагаются в природе до 100 лет. Для решения этой проблемы компания «МЕТАКЛЭЙ» разработала биоразлагаемый пластик.

Под действием УФ-излучения и факторов внешней среды материал заглушки BIO разрушается на молекулярном уровне и превращается в порошок. Заглушки разлагаются в почве под действием факторов внешней среды без вреда экосистеме и не требуют утилизации. Срок разложения является регулируемым и составляет до 10 лет.

Справка:

АО «МЕТАКЛЭЙ» является разработчиком и производителем термопластичных композиционных материалов из отечественного сырья, обеспечивает до 80% потребностей внутреннего рынка в антикоррозионных покрытиях для газо- и нефтепроводов. Собственный многопрофильный испытательный центр, созданный по современным международным стандартам, позволяет проводить широкий спектр работ в области разработки, исследований, испытаний производства полимерных композиционных материалов.

Основным направлением деятельности АО «Газпром СтройТЭК Салават» является разработка, производство и поставка на объекты строительства, ремонта и реконструкции магистральных газопроводов единой системы газоснабжения (ЕСГ) ПАО «Газпром» всех типов балластирующих устройств, конструкций обетонированной трубы отечественного и импортного производства, а также всех видов геосинтетических, технических, полимерных материалов и конструкций из них. Компания имеет свои производственные мощности, обеспеченные современным оборудованием, а также сотрудничает с крупнейшими заводами-изготовителями России, что позволяет поставлять конкурентоспособную продукцию клиентам в необходимом количестве и в кратчайшие сроки.

АО «Газпром СтройТЭК Салават» обладает собственными научно-исследовательскими, конструкторскими и технологическими подразделениями. Специалисты этих подразделений на высоком профессиональном уровне проводят постоянную работу над совершенствованием выпускаемой продукции, инновационными разработками новых способов балластировки, стабилизации грунтов, противоэрозионной защиты, дополнительной защиты изоляции трубопроводов, применение которых повышает уровень экологической и промышленной безопасности, что является главным критерием продукции, поставляемой АО «Газпром СтройТЭК Салават».