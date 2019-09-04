"Атомэнергомаш" и Правительство Республики Саха (Якутия) будут сотрудничать в области реализации СПГ-проектов

4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума АО «Атомэнергомаш» и Правительства Республики Саха (Якутия) заключили Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства заводов сжиженного природного газа (СПГ).

Документ подписали председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов и генеральный директор Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В соответствии с документом Правительство Республики планирует создать необходимые условия для строительства и последующей эксплуатации заводов по производству СПГ, сформирует необходимую нормативную базу и предварительный перечень потенциальных площадок. Со своей стороны, «Атомэнергомаш» окажет содействие в разработке сценариев реализации СПГ-проектов, проведении технико-экономических расчетов и в других вопросах. Стороны планируют организовать информационный обмен и постоянно действующую рабочую группу.

Комментируя подписанное соглашение, Андрей Никипелов отметил:

«Развитие отечественных СПГ-технологий является сегодня одним из государственных приоритетов. За последние годы наша компания наработала значительный опыт в этой сфере. На предприятиях идет производство первых отечественных теплообменных аппаратов и насосного оборудования для 4-й линии проекта «Ямал-СПГ». В Санкт-Петербурге нами создан специальный испытательный комплекс для криогенных насосов. Мы планируем наращивать наши компетенции и видим в лице Правительства Якутии важного стратегического партнера».

Для справки:

Создание отечественного оборудования и технологий производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее решения Правительством РФ утверждена разработанная Минпромторгом России дорожная карта по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и строительства, осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов. Мероприятия дорожной карты предусматривают локализацию всего спектра ключевого СПГ оборудования, строительство полигонов для его испытаний, создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработку отечественных технологий в части средне- и крупнотоннажного сжижения газа (мощностью от 1 млн тонн).

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов в АО «Атомэнергомаш». В настоящее время идет изготовление первых российских СПГ-насосов и витых теплообменников для 4-й линии проекта «Ямал СПГ». В планах - расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Строительство заводов по производству сжиженного природного газа позволит Республике Саха (Якутия) обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением и придать импульс для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом