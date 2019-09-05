Elering подписывает контракт с АВВ на ремонт ПС Лихула в Эстонии

Системный оператор Эстонии Elering подписал контракт стоимостью € 3,2 млн с компанией АВВ на ремонт ПС Лихула (Lihula). ПС Лихула – системообразующая подстанция в западной Эстонии, и ее ремонт направлен на повышение надежности в регионе в целом, а также крупнейших эстонских островов в Балтийском море – Муху, Сааремаа и Хийумаа.

На подстанции, построенной в 1977 г., планируется осуществить полную реконструкцию, в том числе будет отремонтировано здание, где расположен общеподстанционный пункт управления, и установлено новое распределительное устройство 110 кВ. Работы должны начаться в четвертом кв. 2019 г. и завершиться не позднее декабря 2020 г. ПС Лихула войдет в состав 3-го электрического соединения Эстония – Латвия. Проект соединения реализуется Elering совместно с системным оператором Латвии Augstsprieguma tīkls. Новая межгосударственная ЛЭП рассматривается как составная часть проекта по синхронизации энергосистем стран Прибалтики и континентальной Европы. На территории Эстонии данный проект включает строительство ВЛ 330 кВ Harku–Lihula– Sindi протяженностью 175 км и ВЛ 330 кВ от ПС Kilingi-Nõmme до границы с Латвией протяженностью 14 км, которые должны быть готовы в 2020 г.

Официальный сайт Elering