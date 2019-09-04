В третий день рождения журнал RusCable Insider Digest проводит опрос удовлетворенности читателей

Со дня выхода первого номера еженедельника RusCable Insider Digest (“РусКабель Инсайдер Дайджест”) прошло три года. Создание журнала-дайджеста о рынке кабельно-проводниковой продукции – где и кем создается продукт, какое сырье используется, какие проблемы преодолевают игроки – стало логичным продолжением серии проектов, посвященных информационной поддержке участников отрасли.

Журнал стал хедлайнером среди проектов медиахолдинга “РусКабель”, который на протяжении двадцати лет работы в информационном поле электротехнического и электроэнергетического сектора экономики смог не только сформировать, но и нарастить вокруг себя специализированную аудиторию, которая находясь в среди серьезной конкуренции усиливает потенциал отечественной промышленности и бизнеса за счет постоянной коммуникации и постоянного обмена новой информацией.

Сегодня отечественный рынок кабельно-проводниковой продукции – это сотни компаний по всей стране, которые производят и поставляют кабель и провод для электроэнергетики, судо- и машиностроения, строительства и автопрома, металлургии и горнорудной отрасли, нефтегазового сектора и телекоммуникации, для нужд военно-промышленного комплекса.

Редакция издания считает, что у такого серьезного рынка должен быть свой, общий канал, “зеркало”, которое отражает общую картину и положение вещей в отрасли. Мнения ключевых персон и лидеров отрасли, информация о новых проектах, достижениях компаний, разработках, направлениях и трендах в развитии, итоги и анонсы профессиональных мероприятий – вся главная информация о рынке в едином издании должна быть тем объединяющим звеном, которое ведет к эволюционному пути развития промышленности.

Приглашаем постоянных читателей и новичков принять участие в коротком опросе, который поможет выявить потребности самих игроков.

Каким должно быть еженедельное издание о кабеле, технологиях, бизнесе и жизни решать именно вам! Пройдите опрос сейчас или оставьте пожелания редакции издания insider@ruscable.ru.

По вопросам сотрудничества и публикациях в журнале RusCable Insider Digest Евгения Гусева, главный редактор 8 999 831 73 74.

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