РусГидро и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта

В ходе V Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта.



Подписание соглашения вызвано ускоренной динамикой роста парка электромобилей в Приморском крае, где сосредоточена почти треть электромобилей в России. В связи с этим РусГидро и власти Приморья будут совместно разрабатывать и реализовывать программу по развитию электротранспорта и соответствующей необходимой зарядной инфраструктуре, включая общественный (электробусы), на территории Приморского края.



В основу программы развития электротранспорта ляжет, в том числе, опыт эксплуатации сети электрозаправок, которую РусГидро открыло в Приморском крае в преддверии ВЭФ. Этому событию предшествовало исследование РусГидро, которое показало острую потребность в электрозаправках в Приморском крае. Открытие первой на Дальнем Востоке сети сможет не только удовлетворить текущий спрос на электрозаправки в Приморском крае, но и сформировать задел для развития электрозарядной инфраструктуры в ДФО.



Десять зарядных станций РусГидро установлены в трех городах Приморья: во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Для удобства автолюбителей они находятся на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров ДЭК РусГидро и на традиционных автозаправках, а также на трассе в аэропорт Кневичи. Преимущество зарядных станций РусГидро в режиме быстрого заряда: дозаправка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт.



По результатам опытной эксплуатации сети зарядных станций РусГидро будет принимать решение о дальнейшем развитии сети ЭЗС в Приморском крае и соседних регионах.