Работающий на приливной энергии центр обработки данных построят в Шотландии
 
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За рубежом

Работающий на приливной энергии центр обработки данных построят в Шотландии

Simec Atlantis Energy объявила о планах создания центра обработки данных, работающего на приливной энергии. Проект будет реализован в Шотландии, сообщило издание reNews.

Электроснабжение нового дата-центра будет происходить за счет подачи электроэнергии по частной проводной сети от приливных турбин на площадке MeyGen. Simec Atlantis получила согласие на установку дополнительной мощности в 80 МВт в дополнение к существующей сети в 6 МВт, которая уже вырабатывает более 20 тыс. МВт ч энергии.

Новый дата-центр будет подключен к многочисленным международным подводным оптоволоконным кабелям, что обеспечит быстрое и надежное соединение с Лондоном, странами Европы и США. Ожидается, что в соответствии с планами расширения приливно-отливной сети, центр хранения и обработки данных начнет функционировать в полной мере к 2024 году.

Компания: ТАСС

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