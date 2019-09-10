На освещение дороги "Морозовская - Волгодонск" РЖД планирует потратить более 1,5 млрд

Более полумиллиарда рублей собираются потратить в РЖД на освещение железной дороги «Морозовская - Волгодонск». Вдоль путей планируют построить линию электропередач, от которой будут снабжаться ближайшие станции и автомобильные переезды. Реконструкция этого отрезка началась весной.



Железнодорожное сообщение между двумя городами было закрыто ещё в 90-е годы. Дорогу длиной 90 километров расконсервировали всего пару лет назад. Пока между Морозовском и Волгодонском курсируют только грузовые составы, но после завершения работ здесь вновь должны пустить пассажирские поезда.

dontr.ru