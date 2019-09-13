Россия приняла эстафету на право проведения Мирового энергетического Конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году

На церемонии закрытия 24-го Мирового энергетического конгресса в Абу-Даби состоялась торжественная передача России права проведения следующего, юбилейного 25-го Конгресса, который состоится 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В официальной церемонии принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, представивший делегатам Конгресса видеоролик о городе на Неве.

«Принимая от наших друзей из Объединенных Арабских Эмиратов почетную эстафету Мирового энергетического конгресса мы хотим сохранить и преумножить лучшие практики и опыт проведения подобных мероприятий. Уверен, что Конгресс 2022 года превзойдет все возможные ожидания. Залогом успеха в этой работе станет высоко поднятая в Абу-Даби планка, созданная атмосфера партнерства и поддержки. В стремлении донести миру открытость и энергию притяжения России, ее приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству, богатству природы и духа наших людей, мы сегодня делаем этот маленький шаг, представляя короткую мультимедийную зарисовку по случаю проведения юбилейного 25-ого Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году. Добро пожаловать в Россию!», – сказал в ходе своего выступления Д. Козак.

Комментируя передачу России права проведения следующего конгресса, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в г. Санкт-Петербурге в 2022 году А. Кобяков отметил:

«Российский национальный комитет Мирового энергетического совета является старейшим членом и сооснователем МИРЭС и играет важную роль в формировании глобальной энергетической повестки дня. Проведение Мирового энергетического конгресса привлекает внимание экспертов, энергетических специалистов и аналитиков со всего мира. Мы нацелены, прежде всего, на диалог и выстраивание долгосрочных отношений с международным энергетическим сообществом и уверены, что конгресс в Санкт-Петербурге станет основой для формирования перспективных и эффективных стратегий развития устойчивой энергетики».

Главное мероприятие Мирового энергетического совета (МИРЭС) - Мировой энергетический конгресс - является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости энергетической отрасли. Начиная с 1924 года, Мировой энергетический конгресс проходит каждые три года. В рамках Конгресса традиционно проходит специализированная выставка, в которой принимают участие энергетические компании, архитектурные, инженерные, строительные фирмы, угледобывающие предприятия, компании по производству технологического оборудования, подрядчики, финансовые институты и инвесторы, консультанты и аналитики, нефтяные, газовые и энергетические компании, профессиональные союзы, отраслевые ассоциации СМИ. Организатор 25-го Мирового энергетического конгресса – Фонд Росконгресс.

Мировой энергетический совет

Мировой энергетический совет (МИРЭС, англ. WEC) является крупнейшей энергетической международной неправительственной организацией, объединяющей руководителей ведущих энергетических компаний, представителей государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии, научно-исследовательских и экологических организаций.

Совет был учрежден в 1923 году и является аккредитованным ООН глобальным энергетическим органом, представляющим весь спектр энергетики.

24-й Всемирный энергетический конгресс прошел в Абу-Даби (ОАЭ) с 9 по 12 сентября 2019 года. Инновации в энергетике стали центральной темой всего Конгресса ВЭК-2019.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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