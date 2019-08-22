Группа ЧТПЗ внедрила цифровое решение в производство трубной заготовки

Группа ЧТПЗ внедрила цифровое решение для оптимизации процесса выплавки стали. С помощью технологии машинного обучения специалисты разработали и внедрили «алгоритм помощи сталевару», который позволяет контролировать состав стали и минимизировать потери при расходе сырья. Прогнозируемый экономический эффект по итогам 2019 года составит 50 млн рублей, в дальнейшем – 100 млн и более. Проект реализован в электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).

Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который учитывает предыдущий опыт выплавки стали, дает прогноз и рекомендации по составу для изготовления необходимой марки стали. Благодаря применению технологии Big Data создана модель влияния факторов производства на дефекты в трубной заготовке. В режиме реального времени модель советует сталевару определенный состав шлакообразующих и ферроматериалов для достижения заданных показателей химического состава стали. Кроме того, алгоритм позволяет оптимизировать стоимость используемых для производства ферросплавов. Решение позволяет сталевару отслеживать химический состав стали и анализировать данные, полученные с производства, в режиме онлайн.

– Группа ЧТПЗ внедряет цифровые решения для оптимизации процессов и повышения эффективности производства. Специалисты компании разрабатывают алгоритмы помощи сталевару, технологии автоматизированного анализа качества лома, автоматизированного поиска дефектов на поверхности труб и заготовок, прогнозирования потребления энергоресурсов. Вектор развития данных проектов направлен на создание цифрового двойника производства, – отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

С 2019 года Группа ЧТПЗ реализует программу клиентоцентричной трансформации на базе цифровых технологий, реализация которой позволит компании совершить переход от производственной модели бизнеса к клиентоцентричной. Проект рассчитан до 2023 года, инвестиции составят 6 млрд рублей.