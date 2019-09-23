"Россети" открыли в Ингушетии первую очередь подстанции с цифровыми элементами

Группа "Россети" открыла в Ингушетии первую очередь подстанции 110 кВ "Плиево Новая" с цифровыми элементами , сообщил корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Инвестиции в первую очередь составили 808 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Второй пусковой комплекс будет открыт в июле 2020 года, уточняется в материалах "Россетей".

Энергообъект "Россетей" общей мощностью 80 МВА позволит выдать потребителям Чечни и Ингушетии электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС. На подстанции установлено российское оборудование и применяются цифровые технологии.

На церемонии открытия объекта присутствовали министр энергетики России Александр Новак, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава "Россетей" Павел Ливинский.

"Я рад здесь находиться. Сегодня знаковое и важное событие не только для Республики Ингушетия, но и для всего Северо-Кавказского федерального округа, и для России <...> (Новая подстанция позволит) создать условия для новых потребителей", - сказал Новак на церемонии открытия. "Объект позволяет нам мобильно и компактно регулировать нагрузки сети", - добавил глава "Россетей".

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

"Россети Центра" и "Россети Центра и Приволжья" ведут бизнес на территории 20 регионов России.