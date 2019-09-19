Александр Новак, Махмуд-Али Калиматов и Павел Ливинский наметили пути развития отрасли в Ингушетии

Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Магасе совещание по вопросам функционирования и развития электроэнергетики Республики Ингушетия, потребовав от заинтересованных сторон неукоснительного соблюдения всех положений Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года номер 534 по всем направлениям, предусмотренным документом.

«Важно реформировать все сферы ЖКХ, чтобы в созданных для субъектов Северо-Кавказского федерального округа комфортных условиях довести все расчеты, включая платежи населения, с субъектами электроэнергетики до 100%. Необходимо решить проблемы потерь и нормативов потребления во всех отраслях. Только так возможно ускорить вопросы модернизации инфраструктуры для дальнейшего развития региона», - поставил задачу Александр Новак.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский доложил о разработанном холдингом комплексе мер для приведения показателей электросетевого комплекса региона к нормативным показателям. Но, как отметил глава группы компаний, действий одних только энергетиков для решения накопленных проблем недостаточно.

«Россети» выделяют 1,1 млрд рублей дивидендной поддержки на борьбу с потерями, готовы за счет ремонтов поддерживать текущее состояние энергосистемы, брать в аренду с последующим переводом на баланс за долги муниципальные и бесхозные сети. Но для быстрого и комплексного решения проблем необходимо порядка 12 млрд рублей, которые невозможно будет компенсировать за счет роста тарифа, поэтому нужна поддержка федерального бюджета», - заявил Павел Ливинский.

Александр Новак поддержал предложение разработать проект полной модернизации электросетей Республики Ингушетия.