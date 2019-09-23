Ленинградская АЭС-2: реактор второго инновационного энергоблока ВВЭР-1200 готов к промывке 1-го контура

На площадке Ленинградской АЭС-2 завершили сборку самого важного оборудования инновационного энергоблока №2 – реактора ВВЭР-1200. Специалисты загрузили в него имитаторы тепловыделяющих сборок и внутрикорпусные устройства, а затем уплотнили реактор крышкой верхнего блока.

«Реактор полностью готов к проведению предпусковых наладочных работ, а именно – к циркуляционной промывке реакторной установки. Во время этой операции мы должны окончательно подтвердить чистоту внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов первого контура, наладить его водно-химический режим», - рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

На следующих этапах специалисты проведут гидравлические испытания первого контура на прочность и плотность, горячую обкатку реакторной установки и ревизию основного оборудования. Только после этого в корпус реактора энергоблока №2 ВВЭР-1200 загрузят свежее ядерное топливо, дав старт его физическому пуску. Эти ключевое для страны и отрасли событие запланировано на начало 2020 года.

Справка:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» ЛАЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т.д.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru