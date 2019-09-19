"РТ-Техприемка" и СИБУР займутся импортозамещением в нефтехимии

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех и предприятия группы СИБУР подписали договор о сотрудничестве в области разработки оборудования для нефтехимической отрасли. Проект охватит 13 предприятий группы СИБУР по всей России и направлен на повышение технологической независимости.

Согласно договоренности «РТ-Техприемка» обеспечит разработку конструкторской документации и определение материального исполнения деталей для нефтехимического оборудования. Результатом выполнения работ станет возможность изготовления компонентов, технические характеристики и конструктивные особенности которых гарантируют надежную эксплуатацию оборудования при реинжиниринге.

«Совместная работа специалистов наших компаний будет способствовать укреплению технологической независимости в стратегической отрасли России – нефтехимии, – отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин. – Кроме того, проект полностью соответствует Стратегии развития Госкорпорации Ростех до 2025 года в части роста присутствия на высокотехнологичных гражданских рынках».

Технологическим партнером проекта станет компания «Радинтех», резидент Фонда «Сколково». Компания специализируется на разработке современных решений в области промышленной автоматизации и механизации производственных процессов.

«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Государственной корпорации «Ростех». Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам в рамках лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH.