"Архэнерго" повысило надежность электроснабжения д. Валдушки

Специалисты Приморского РЭС филиала «Архэнерго» компании «Россети Северо-Запад» в рамках ежегодной программы технического обслуживания и ремонта заменили 2 км провода на линии 6 кВ, питающей деревни Нижние, Средние и Верхние Валдушки в 16 км от Архангельска.

Энергетики заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный провод (СИП). Применение СИП снижает эксплуатационные расходы, кроме того, он не подвержен замыканиям и исключает возможность незаконных подключений с целью хищения электроэнергии. Монтаж СИП позволил уменьшить ширину охранной зоны ЛЭП с 10 до 5 метров.

Часть линии расположена в заболоченной местности, поэтому специалисты сетевой компании проводили работы без применения тяжелой спецтехники. Теперь жители деревень будут обеспечены устойчивым электроснабжением, что особенно актуально в преддверии осенне-зимнего периода.