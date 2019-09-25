Энергетики ульяновского филиала "Россети Волга" повысили надежность электроснабжения Новомалыклинского района

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Ульяновские сети» завершают подготовку электросетевого оборудования к осенне-зимнему периоду. Сотрудники службы подстанций Димитровградского производственного отделения заканчивают капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ «Александровка», обеспечивающей электроснабжение жителей Новомалыклинского района, в частности сел Александровка, Средний Сантимир, Станция Якушка, Старая Куликовка и других, а также маслоэкстракционного завода, «Якушкинского элеватора», сельскохозяйственного кооператива и ряда объектов нефтеперерабатывающего производства, железной дороги.

Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора и три масляных выключателя 110 кВ с последующей регенерацией трансформаторного масла, выполнили ремонт системы шин на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Также были отремонтированы отделители, короткозамыкатели и разъединители 110 кВ, железобетонные стойки под оборудование, проведена чистка и покраска металлоконструкций с нанесением диспетчерских наименований и знаков, предупреждающих об опасности. Проведен текущий ремонт конденсаторов связи и двенадцати разрядников, которые позволяют защитить электрооборудование, и, в частности, изоляцию от атмосферных перенапряжений. Помимо этого, на подстанции энергетики провели капитальный ремонт пятнадцати ячеек комплектного распределительного устройства.

Важной составляющей подготовки электросетевого комплекса района к максимальным нагрузкам является ремонт комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ, по которым электроснабжение поступает непосредственно в дома потребителей. Сотрудники Новомалыклинского района электрических сетей в текущем году отремонтировали 56 КТП и 98 км воздушных линий с заменой 3,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ на электрооборудовании – неотъемлемая часть успешной подготовки энергетиков к осенне-зимнему периоду, которое позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить риск технологических нарушений и сбоев в электросетях.