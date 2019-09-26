Причиной пожара в хостеле в Измайловском кремле стало короткое замыкание

Причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Основная версия возникновения возгорания - замыкание электропроводки, что привело в том числе к сильному задымлению, из-за которого пострадали люди", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медики осмотрели 15 человек, которых спасли пожарные. Двоим из них медицинскую помощь оказали амбулаторно, пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пожар произошел в четверг ночью на первом этаже шестиэтажного здания "Вернисаж", где со второго по шестой этаж находится хостел. Первый этаж занимает торговый павильон. Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания.