"Росэлектроника" объединяет активы краснодарских предприятий

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создает объединенную компанию на базе двух краснодарских предприятий КПЗ «Каскад» и КБ «Селена». Объединение производства и конструкторского бюро позволит выстроить работу в рамках единого производственного цикла – от разработки до готового продукта.

Процедуры по интеграции КБ «Селена» и КПЗ «Каскад» планируется завершить к концу октября 2019 года, компанию возглавит генеральный директор КПЗ «Каскад» Руслан Кульбаев.

Объединение активов позволит консолидировать конструкторские и производственные компетенции двух предприятий, исключить дублирование технологических процессов, оптимизировать управленческую структуру и увеличить загрузку производственных мощностей до 70%.

«В настоящий момент предприятия имеют ряд схожих компетенций в дивизионе автоматизированных систем управления холдинга «Росэлектроника», – объяснил Руслан Кульбаев. – Объединение приведет не только к оптимизации производственных площадей, но и исключит дублирование технологически схожих работ. А главное – упростит функциональное взаимодействие конструкторского бюро с производством, что сделает цикл «от идеи до готового продукта» более сжатым и гибким. Такой подход будет способствовать повышению эффективности работы в рамках гособоронзаказа и на гражданских рынках, что обеспечит предприятию устойчивое развитие».

Объединенная компания сосредоточится на выпуске оборудования для информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций специального и гражданского назначения, разработкой и изготовлением образцов командных пунктов и пунктов управления и связи на шасси различных типов.

В рамках задач по диверсификации компания организует производство перспективной гражданской продукции, в том числе энергоэффективных городских станций для уличного освещения и кассовых аппаратов самообслуживания для розничных сетей и гипермаркетов.