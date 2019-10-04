Колонны и мини-колонны Legrand – "архитектурная композиция" рабочего пространства

Для организации рабочего пространства компании все чаще выбирают концепцию открытого и многофункционального офиса. В таком помещении рабочие места организованы «в свободном порядке», поэтому важны многофункциональные и гибкие решения, учитывающие особенности как реконструируемых коммерческих и административных зданий, так и вновь возводимых объектов.

Стационарные рабочие места, кабинеты, переговорные комнаты, офисы типа «open space», «huddle room», конференц-залы, зоны коворкинга, залы ожидания на вокзалах, учебные классы и т.п. – для создания эргономичного, просторного и функционального пространства в любом из видов помещений специалисты Legrand предлагают новую серию колонн и мини-колонн, которую отличают высокие технические характеристики и нестандартные стилистические возможности.

Новая серия колонн и мини-колонн Legrand включает в себя следующие типы решений:

Колонны и мини-колонны «Snap-On»

Колонны и мини-колонны «Snap-On» позволяют устанавливать электроустановочные изделия серии Mosaic вровень с поверхностью крышки без использования суппортов, что делает это решение незаменимым для помещений с повышенными требованиями к минимальной видимости инженерных систем. Самая компактная из представленных на рынке двухсторонняя колонна «Snap-On» с одной секцией идеально подойдет для небольших помещений, где существует необходимость экономии пространства.

Универсальные колонны и мини-колонны

В универсальные колонны и мини-колонны могут быть интегрированы дизайнерские серии электроустановочных изделий. Минималистичный дизайн в соединении с различными вариантам цветовых решений, а также широкий выбор аксессуаров позволяют сделать офисный интерьер не только функциональным, но и стилистически завершенным.

Ультратонкие колонны «Ovaline»

Решения «Ovaline» не имеют аналогов на рынке и открывают широкие возможности применения в проектах с ограниченным пространством или при необходимости магистральной прокладки кабелей. Также идеально подходит для организации «упрощенных» рабочих мест.

Мобильные колонны

При необходимости изменения конфигураций рабочего пространства мобильные колонны станут отличным ответом требованиям многофункциональности и динамичности современного офиса. Мобильная мини-колонна высотой 0,68 метра позволяет быстро и просто организовать временные рабочие места, а также подходит для использования в новой офисной концепции «huddle room» и мобильных офисах.

Новая серия включает в себя широкий ассортимент универсальных аксессуаров, которые позволяют поддерживать трансформации помещения, адаптировать и настраивать решения под меняющиеся требования: столик для оборудования, столик с зарядным устройством, основание (с колесами или без) для мобильной колонны и мини-колонны, кронштейны для TV и т.д.

Специалисты Legrand позаботились о том, чтобы выбор типа колонн и мини-колонн был обусловлен исключительно требованиями заказчика к организации рабочего пространства, так как высокие технические характеристики остаются неизменными для всех решений новой серии:

система фиксации электроустановочных изделий без использования суппортов «Snap-On» и система безынструментального распорного механизма для колонн «Turn&Fix» обеспечивают быстрый и простой монтаж установки, а также дают возможность в любой момент легко расширить функционал рабочего места;

обеспечивают быстрый и простой монтаж установки, а также дают возможность в любой момент легко расширить функционал рабочего места; система «X-Core» единого внутреннего пространства позволяет подключать электроустановочные изделия с двух сторон колонны без необходимости сверлить разделительную перегородку.