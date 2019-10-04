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Производство

Колонны и мини-колонны Legrand – "архитектурная композиция" рабочего пространства

Колонны и мини-колонны Legrand – архитектурная композиция рабочего пространства

4 октября 2019, 14:30
Рубрика: Производство
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Для организации рабочего пространства компании все чаще выбирают концепцию открытого и многофункционального офиса. В таком помещении рабочие места организованы «в свободном порядке», поэтому важны многофункциональные и гибкие решения, учитывающие особенности как реконструируемых коммерческих и административных зданий, так и вновь возводимых объектов.

Стационарные рабочие места, кабинеты, переговорные комнаты, офисы типа «open space», «huddle room», конференц-залы, зоны коворкинга, залы ожидания на вокзалах, учебные классы и т.п. – для создания эргономичного, просторного и функционального пространства в любом из видов помещений специалисты Legrand предлагают новую серию колонн и мини-колонн, которую отличают высокие технические характеристики и нестандартные стилистические возможности.

Новая серия колонн и мини-колонн Legrand включает в себя следующие типы решений:

  • Колонны и мини-колонны «Snap-On»
    Колонны и мини-колонны «Snap-On» позволяют устанавливать электроустановочные изделия серии Mosaic вровень с поверхностью крышки без использования суппортов, что делает это решение незаменимым для помещений с повышенными требованиями к минимальной видимости инженерных систем. Самая компактная из представленных на рынке двухсторонняя колонна «Snap-On» с одной секцией идеально подойдет для небольших помещений, где существует необходимость экономии пространства.

  • Универсальные колонны и мини-колонны
    В универсальные колонны и мини-колонны могут быть интегрированы дизайнерские серии электроустановочных изделий. Минималистичный дизайн в соединении с различными вариантам цветовых решений, а также широкий выбор аксессуаров позволяют сделать офисный интерьер не только функциональным, но и стилистически завершенным.

  • Ультратонкие колонны «Ovaline»
    Решения «Ovaline» не имеют аналогов на рынке и открывают широкие возможности применения в проектах с ограниченным пространством или при необходимости магистральной прокладки кабелей. Также идеально подходит для организации «упрощенных» рабочих мест.

  • Мобильные колонны
    При необходимости изменения конфигураций рабочего пространства мобильные колонны станут отличным ответом требованиям многофункциональности и динамичности современного офиса. Мобильная мини-колонна высотой 0,68 метра позволяет быстро и просто организовать временные рабочие места, а также подходит для использования в новой офисной концепции «huddle room» и мобильных офисах.

Новая серия включает в себя широкий ассортимент универсальных аксессуаров, которые позволяют поддерживать трансформации помещения, адаптировать и настраивать решения под меняющиеся требования: столик для оборудования, столик с зарядным устройством, основание (с колесами или без) для мобильной колонны и мини-колонны, кронштейны для TV и т.д.

Специалисты Legrand позаботились о том, чтобы выбор типа колонн и мини-колонн был обусловлен исключительно требованиями заказчика к организации рабочего пространства, так как высокие технические характеристики остаются неизменными для всех решений новой серии:

  • система фиксации электроустановочных изделий без использования суппортов «Snap-On» и система безынструментального распорного механизма для колонн «Turn&Fix» обеспечивают быстрый и простой монтаж установки, а также дают возможность в любой момент легко расширить функционал рабочего места;
  • система «X-Core» единого внутреннего пространства позволяет подключать электроустановочные изделия с двух сторон колонны без необходимости сверлить разделительную перегородку.

«Современный офис – это открытое, технологичное и мобильное пространство. Новая серия колонн и мини-колонн Legrand не только соответствует актуальным требованиям рынка, но и предвосхищает изменения подходов к организации офисного помещения», – отмечает Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Legrand

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