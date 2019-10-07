Атрибуты цифровой эпохи: внедрение и прорывное развитие IT-сервисов в ОАО "Сетевая компания"

В компании состоялось совещание, посвященное перспективам развития высоких технологий. «Данные становятся новым фактором роста и перемен, это новый вид активов, которые привнесла цифровая эпоха. И наша задача – успешно управлять этими колоссальными массивами, количество которых стремительно возрастает с каждым годом», - подчеркнул генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев значимость информационных технологий в современном мире, проникающих во все сферы: производственные, общественные, личные.

С экскурса в историю вопроса – появления и развития программных продуктов в компании начал свое выступление заместитель генерального директора по информационным технологиям Тимур Курбангалиев, доступно изложив эволюцию развития высоких технологий в компании с 2002 года – момента создания компании и перейдя к перспективам – трансформации ИТ-архитектуры к 2022 году.

Так, если в начале 2000-х годов энергетики пользовались всего лишь тремя программными продуктами, то в этом году их количество только росло, и в сентябре 2019 - превышает пять десятков. Это является результатом совершенствования производственного процесса компании.

Но в процессе эволюции информационных систем в период первого десятилетия компания вступила на путь интеграция информационных систем с целью использования единого массива данных, это были первые предпосылки к необходимости проектирования решений в разрезе компаний, а не по функциональным направлениям, подчеркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям.

Поэтому в 2018 году руководством компании было принято решение о принципиально новом процессном подходе развития информационных технологий, пришедшим на смену функциональному развитию по направлениям.

В ходе реализации проектов с новым подходом руководители проектов сталкивались с решениями двух существенных задач: первое – это взаимодействие программных продуктов, второе – это качество наполнения данных.

В 2018-2019 годах в компании был инициирован ряд IT-проектов по автоматизации различных направлений деятельности и для решения этих задач были определены 8 руководителей проектов, некоторые из них выступили с отчетами по уже завершенным задачам 2019 года, а также рассказали о новых программных продуктах, которые получают развитие в компании.

В своих докладах выступающие касались таких тем, как развитие систем учета электрической энергии, цифровизация учета автотранспорта, перспективы развития финансово-хозяйственной деятельности, построение центра кибербезопасности, применение систем анализа данных, автоматизация процессов формирования инвестиционной программы, эволюция отчетности в бизнес-аналитике, создание единой системы взаимодействия с потребителями, приобретение оборудования в виде услуги, а также введение в эксплуатацию в ближайшее время первого мобильного приложения компании, позволяющего согласовывать процедуру закупки в удаленном виде.

По завершении совещания генеральный директор поблагодарил всех докладчиков за интересные и информативные сообщения, рекомендовал всем не сбавлять темпов и опережать время, как того требует специфика отрасли, развивающей высокие технологии. Было отмечено, что перед компанией поставлены важные задачи, в том числе разработки единого стратегического плана IT-развития, учитывающего проблемы и запросы всех подразделений, а также проектирования технических решений с учетом долгосрочных планов развития системной архитектуры.