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RusCable Review №14 и Insider Digest №143: главные новости недели в двух современных форматах

RusCable Insider Digest № 143

RusCable Insider Digest № 143

RusCable Insider Digest № 143

RusCable Insider Digest № 143

RusCable Insider Digest № 143

RusCable Insider Digest № 143

Без чего вы не можете представить утро своего типичного понедельника? Без ранней дороги на работу, чашки бодрящего кофе, планерки с коллегами, переговоров и составлении задач на неделю? Скорее всего, многие наши читатели, смогут провести утро понедельника и без этих составляющих. Но большинство из них, уже не может представить его без традиционного выпуска RusCable Insider Digest. Уникальный отраслевой дайджест каждый понедельник приходит подписчикам и публикуется на портале, чтобы эффективно и кратко рассказать о самых главных новостях прошедшей недели в кабельной промышленности, электротехнике и электроэнергетике. Удобный и стильный дайджест, в формате digital-book, с красочным оформлением, умной навигацией и полезной информацией уже давно является неотъемлемой частью рабочего распорядка многих специалистов в кабельной промышленности, дилеров и дистрибьюторов, поставщиков материалов для кабельных заводов и многих других.

RusCable.Ru неустанно движется вперед, развивает форматы публикаций. Именно это стремление стало причиной появления первого новостного отраслевого шоу RusCable Review. Видео формат задает тренды современной передачи информации. В новом выпуске, ведущая шоу Елизавета Коробкова, расскажет и покажет зрителям самое главное, интересное и впечатляющее, что было на прошлой неделе. Постоянная работа над визуальным стилем, хронометражем и другими особенностями видеоряда, новый RusCable Review – за меньшее время, сможет рассказать больше информации. Адаптированные переходы, информативный бэкграунд, режиссерские вставки – все это и многое другое направлено на максимально интересную, эффективную и визуально приятную передачу информации. Также, в новом видео обновилась рубрика «Электрофиаско», став еще интересней и полезней.

В этом выпуске:

«Российская энергетическая неделя»; новый директор «Электрокабель» Кольчугинский завод»; репортаж о кабельном заводе «Алюр» (и sneak peek скорого видеорепортажа); Цифровой саммит в Казани и как он связан с ГК «Москабельмет»; экспортные успехи «Кирскабель», а также многое другое! Смотрите, делитесь, оставляйте комментарии, жмите лайк или дислайк, подписывайтесь. Ведь мы работаем именно для вас.

RusCable Insider Digest № 143, уже опубликованный в разделе «ИЗДАНИЯ», порадует вас красивейшим Special, посвященным крупному репортажу о поездке нашего портала на кабельный завод «Алюр». Фотографии, интересные факты и захватывающий рассказ уже ждет вас на первых страницах номера. Не остался новый номер и без научно-технических материалов – новинках в кабельном мире: инновационных марках кабелей для систем безопасности, сигнализации и управления; а также кабелей в защищенном исполнении для эксплуатации в тяжелых условиях. А еще, из этого выпуска вы сможете узнать о том, кто же такая Грета Тунберг и за что ее номинировали на Нобелевскую премию.

Коротко о главном:

Рубрика «Кабельный бизнес»

  • Новым директором АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» назначен Рауль Тайматов
  • Глава Москабельмет рассказал о том, как вывести компанию на digital-уровень
  • Завод Кирскабель поставил силовой кабель среднего напряжения в Германию в рамках программы реконструкции местных кабельных сетей
  • «Камский кабель» – участник МЭФ-2019
  • «Холдинг Кабельный Альянс» представил продукцию для горняков на международной выставке
  • Орловский Фонд развития промышленности занял 50 млн рублей кабельному заводу
  • Коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поздравляет с днем рождения своего партнера и товарища ООО «ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ»
  • Смоленский кабельный завод обрел нового владельца и возобновит работу до конца года
  • Новая серия волоконно-оптических кабелей компании Prysmian Group
  • АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет коллектив Нововоронежской АЭС с юбилеем
  • Расширение линейки кабелей для систем безопасности, сигнализации и управления
  • Кабели в защищенном исполнении для эксплуатации в тяжелых условиях, разработанные в соответствии с требованиями канадской ассоциации стандартов CSA
  • Минэкономики отклонило проект об обязательной сертификации оптических кабелей
  • Увеличение пропускной способности каналов связи с помощью линий изолирования сердечника компании Rosendahl
  • В Казани улучшат телерадиовещание и проложат 410 км оптоволоконных кабелей связи

Рубрика «Материалы портала»

  • Репортаж о кабельном заводе «АЛЮР»: В будущее вместе

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

  • «Россети» ведут переговоры с компаниями Германии о создании сети заправок электромобилей
  • Евгений Грабчак: «Министерство энергетики поддерживает консолидацию электросетевого комплекса»
  • «Россети» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве
  • Компания «Россети Северо-Запад» внедрит систему спутникового мониторинга просек ЛЭП

Рубрика «Электротехника»

  • Казань взял: проведен самый крупный семинар для сборщиков электрощитового оборудования
  • Запатентованная технология безвинтового присоединения проводников QUICK-CONNECT от BALS
  • Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand Россия и СНГ
  • Хомуты стальные и хомуты стальные с полимерным покрытием IEK® - надежная фиксация проводов и кабелей

Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты», разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.

Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.

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