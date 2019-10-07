RusCable Review №14 и Insider Digest №143: главные новости недели в двух современных форматах

Новое интервью с Алексеем Бобровым:
"Постоянный рост, поддержка сотрудников, качественная продукция и честный труд"
7 октября 2019, 13:00
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru, RusCable Review
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 143
RusCable Insider Digest № 143
RusCable Insider Digest № 143
Без чего вы не можете представить утро своего типичного понедельника? Без ранней дороги на работу, чашки бодрящего кофе, планерки с коллегами, переговоров и составлении задач на неделю? Скорее всего, многие наши читатели, смогут провести утро понедельника и без этих составляющих. Но большинство из них, уже не может представить его без традиционного выпуска RusCable Insider Digest. Уникальный отраслевой дайджест каждый понедельник приходит подписчикам и публикуется на портале, чтобы эффективно и кратко рассказать о самых главных новостях прошедшей недели в кабельной промышленности, электротехнике и электроэнергетике. Удобный и стильный дайджест, в формате digital-book, с красочным оформлением, умной навигацией и полезной информацией уже давно является неотъемлемой частью рабочего распорядка многих специалистов в кабельной промышленности, дилеров и дистрибьюторов, поставщиков материалов для кабельных заводов и многих других.
RusCable.Ru неустанно движется вперед, развивает форматы публикаций. Именно это стремление стало причиной появления первого новостного отраслевого шоу RusCable Review. Видео формат задает тренды современной передачи информации. В новом выпуске, ведущая шоу Елизавета Коробкова, расскажет и покажет зрителям самое главное, интересное и впечатляющее, что было на прошлой неделе. Постоянная работа над визуальным стилем, хронометражем и другими особенностями видеоряда, новый RusCable Review – за меньшее время, сможет рассказать больше информации. Адаптированные переходы, информативный бэкграунд, режиссерские вставки – все это и многое другое направлено на максимально интересную, эффективную и визуально приятную передачу информации. Также, в новом видео обновилась рубрика «Электрофиаско», став еще интересней и полезней.
В этом выпуске:
«Российская энергетическая неделя»; новый директор «Электрокабель» Кольчугинский завод»; репортаж о кабельном заводе «Алюр» (и sneak peek скорого видеорепортажа); Цифровой саммит в Казани и как он связан с ГК «Москабельмет»; экспортные успехи «Кирскабель», а также многое другое! Смотрите, делитесь, оставляйте комментарии, жмите лайк или дислайк, подписывайтесь. Ведь мы работаем именно для вас.
RusCable Insider Digest № 143, уже опубликованный в разделе «ИЗДАНИЯ», порадует вас красивейшим Special, посвященным крупному репортажу о поездке нашего портала на кабельный завод «Алюр». Фотографии, интересные факты и захватывающий рассказ уже ждет вас на первых страницах номера. Не остался новый номер и без научно-технических материалов – новинках в кабельном мире: инновационных марках кабелей для систем безопасности, сигнализации и управления; а также кабелей в защищенном исполнении для эксплуатации в тяжелых условиях. А еще, из этого выпуска вы сможете узнать о том, кто же такая Грета Тунберг и за что ее номинировали на Нобелевскую премию.
Коротко о главном:
Рубрика «Кабельный бизнес»
Рубрика «Материалы портала»
Рубрика «Электросетевой комплекс России»
Рубрика «Электротехника»
Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты», разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.
Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.
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