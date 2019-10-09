Госэкспертиза одобрила проект транспортной развязки в Ольгино

Государственная экспертиза дала положительное заключение на проект транспортной развязки в районе деревни Ольгино, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Развязка расположена на пересечении автодорог Р-158 Нижний Новгород — Саратов, Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород и проспекта Гагарина. По результатам моделирования транспортных потоков принято решение о строительстве развязки в двух уровнях. Это должно улучшить транспортную связь южных районов с Нижним Новгородом.

Развязку в Ольгино планируется построить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ее стоимость оценивается в 2,03 млрд рублей. В 2019 году планируется заключить контракт на выполнение работ, предполагаемый срок завершения строительства — конец 2021 года.

«На границе Нижнего Новгорода в районе будущей развязки сегодня идет активное жилищное строительство, в том числе за федеральные средства достраиваются проблемные дома крупных ЖК, — напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — В уже обозримом будущем Новинки войдут в состав Нижнего Новгорода».

Раньше рассматривались варианты смены главной дороги, установки светофора на кольцевой развязке и другие способы увеличения пропускной способности этого участка. Однако в итоге было принято решение строить двухуровневую развязку.

АиФ