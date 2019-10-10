Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" повышают надежность распределительных сетей в Березниковском городском округе

Специалисты «Пермэнерго» приступили к реализации мероприятий по повышению надежности работы воздушных ЛЭП 10 кВ Орел 1 и Орел 2, отходящих от подстанции 110/35/10 кВ «Правобережная».

Необходимо отметить, что вопросы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей поднимались в ходе встреч главы Березников Сергея Дьякова с населением, посвященных теме объединения поселений Усольского муниципального района с городом Березники в единое муниципальное образование «Город Березники». Учитывая обращения жителей и органов местной власти, а также принимая во внимание достаточно высокий уровень аварийности на распределительных сетях бывшего Усольского района, энергетики включили реконструкцию наиболее проблемных участков в инвестиционную программу «Пермэнерго». Всего на обновление ВЛ 10 кВ Орел 1 и Орел 2 в 2019 году будет направлено более 11 миллионов рублей.

В течение октября-ноября текущего года энергетикам предстоит расчистить просеки в охранных зонах данных ЛЭП, произвести на особо аварийных участках протяженностью почти 16,5 километров замену неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод. Кроме того, будет выполнена замена 93 опор и 230 изоляторов.

В будущем году на ВЛ 10 кВ Орел 1 и Орел 2 также планируют установить три реклоузера - устройства автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП на основе вакуумных выключателей.

Весь объем работ разбит на несколько этапов. Необходимо отметить, что работы производятся в условиях лесистой, либо заболоченной местности, передвижение по которой крайне затруднительно.

В масштабных работах первого этапа принимает участие персонал Березниковских, Кунгурских, Чайковских, Очерских и Северных электрических сетей «Пермэнерго» в количестве 40 человек. Задействовано 14 единиц техники, в том числе высокопроизводительный мульчер Galotrax, два гусеничных снегоболотохода, бурильно-крановая машина на базовом шасси трактора ДТ-75, две БКМ на базе ГАЗ «Садко» и два автогидроподъемника.

Реконструкция ВЛ 10 кВ Орел 1 и Орел 2 позволит повысить надежность и качество электроснабжения микрорайона Южный в Усолье, а также населенных пунктов Орёл, Огурдино, Турлавы, Пешково с общей численностью населения 2 400 человек.