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Мероприятия

"Россети Волга" стала участником выставки "Энергетика.Энергоэффективность.2019"

Россети Волга стала участником выставки Энергетика.Энергоэффективность.2019

11 октября 2019, 11:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Саратове при официальной поддержке Министерства промышленности и энергетики Саратовской области и выставочного центра «СОФИТ-ЭКСПО» состоялась 21-я специализированная выставка «Энергетика.Энергоэффективность.2019». Площадка форума объединила крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса региона и России, специализирующиеся на передаче электроэнергии, производстве и поставках энергетического оборудования, проектных работах в сфере электроэнергетики.

В работе специализированной выставки приняла участие делегация «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») во главе с генеральным директором Владимиром Рябикиным. На стенде компании, который занял центральное место экспозиции, посетители могли получить информацию о масштабах и специфике деятельности компании, задать вопросы специалистам по вопросам технологического присоединения к сетям компании, установить прямые деловые контакты.

– «Россети Волга» не первый год участвует в специализированной выставке «Энергетика. Энергоэффективность», которая является площадкой для обсуждения актуальных аспектов развития энергетики региона, а также стоящих перед энергетиками задач по цифровизации электросетевого комплекса, – отметил генеральный директор «Россети Волга» Владимир Рябикин.

В рамках выставки представители электросетевой компании приняли участие в тематических мероприятиях деловой программы форума. В формате круглых столов и панельных дискуссий энергетики обсудили задачи цифровизации промышленности, вопросы профилактики производственного травматизма и метрологической обеспеченности предприятий ТЭК, а также реализацию энергоэффективных мероприятий на территории Саратовской области за 2018-2019 гг.

Компания: Россети Волга

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