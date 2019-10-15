На крупнейшей подстанции Дальнего Востока усовершенствована система релейной защиты и автоматики

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила основные этапы модернизации комплексов релейной защиты и автоматики на подстанции 500 кВ «Амурская» – ключевом питающем центре Дальнего Востока. На энергообъекте установлены 14 микропроцессорных панелей нового поколения, предназначенных для защиты подстанционного оборудования и ЛЭП от коротких замыканий. Повышена надежность схемы выдачи мощности Зейской и Бурейской ГЭС потребителям Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и на экспорт в Китай.

Микропроцессорные панели РЗА компактнее электромеханических аналогов и имеют функцию самодиагностики. Это позволяет проводить дистанционный контроль состояния оборудования и реагировать на его неисправности, предотвращая неправильную работу устройств РЗА и развитие аварийных ситуаций. Общая стоимость проекта составила 39,6 млн рублей. Все установленное оборудование произведено в России.

Ранее на энергообъекте были поэтапно переведены на микропроцессорные устройства РЗА 13 линий электропередач 500 кВ и 35 кВ. В планах до 2025 года – модернизация защит автотрансформаторов и четырех воздушных линий 220 кВ.

Мощность подстанции 500 кВ «Амурская» составляет 1130 МВА.