Девелоперская ГК ФСК оценила в 4 млрд рублей инвестиции в проект московского апарт-комплекса "Движение. Тушино"

Объем инвестиций девелоперской ГК ФСК в строительство апарт-комплекса «Движение. Тушино» может составить порядка 4 млрд рублей, сообщили в группе компаний.

Там также отметили, что реализовать девелоперский проект ГК рассчитывает ко второму кварталу 2022 года. Согласно карточке объекта, апарт-комплекс, расположенный недалеко от спортивного стадиона «Арена Открытие», будет состоять из четырех корпусов разной этажности – от 13 до 22 этажей – с подземными паркингами и скоростными лифтами.



В одном из корпусов комплекса расположится трехзвездочный апарт-отель «Движение. Тушино». ГК ФСК предполагает, что этим проектом могут заинтересоваться частные инвесторы.

«Инвестор приобретает гостиничный номер в нашем апарт-отеле, а отельный оператор обеспечивает его полное операционное и техническое управление. Такая система позволяет собственнику не только сохранить свои вложения, но получать доходы, которые обеспечит профессиональная управляющая компания», – пояснил президент ГК ФСК Владимир Воронин.

Номерной фонд отеля на текущий момент составляет 210 апартаментов площадью от 26 до 45 кв. м. Они оборудованы кухонной зоной, предлагаются с отделкой и полным оснащением, включая меблировку, технику, необходимое оборудование, посуду и текстиль. В проекте представлено три категории номеров: Standard – однокомнатные, Business – двухкомнатные и Suite – трехкомнатные апартаменты. Цена за «квадрат» такой недвижимости – от 202 тыс. рублей. Срок сдачи этого объекта – четвертый квартал 2022 года.



ГК ФСК – многопрофильная девелоперская компания, входящая в число ведущих игроков рынка недвижимости. ГК ФСК специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в ее структуру вошел Первый ДСК. Общий объем недвижимости, сданной ФСК в 2018 году с учетом показателей Первого ДСК составил 1,3 млн кв. м.

abireg.ru