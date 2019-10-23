"МЕТАКЛЭЙ" представляет материалы для кабельной промышленности на форуме "Открытые инновации"

АО «МЕТАКЛЭЙ» принимает участие в VII форуме «Открытые инновации» ИЦ «Сколково» в зоне проектов Группы РОСНАНО. В этом году «Открытые инновации» проходят на тему «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». «МЕТАКЛЭЙ» демонстрирует на форуме материалы для изоляции и оболочки кабеля как материальную базу цифровизации.

Передача электроэнергии – важный исходный элемент инноваций в сфере услуг, промышленности и в повседневной жизни. В связи с этим кабельно-проводниковая продукция стремительно эволюционирует, и наша компания внимательно отслеживает рекомендации производителей кабеля для совершенствования и создания востребованных марок защиты и изоляции.

На нашем стенде всех желающих консультирует Александр Вамбриков специалист кабельного департамента по развитию и продвижению проектов.

Наш коллега представляет образцы и спецификации по следующим наименованиям: