На Красноказарменной набережной в Лефортово построят жилой комплекс премиум-класса

«Плановый срок готовности проекта жилого комплекса - IV квартал 2020 г. За 29 месяцев Sminex планирует завершить строительство. Инвестиции в строительство проекта составят предварительно около 3,5 млрд руб.», - передает Агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании.



Земельный участок под строительство премиального жилого комплекса площадью в 1,14 га в Слободском пер. рядом с Лефортовским парком Sminex купила в начале октября 2019 г. за 440 млн руб.



По замыслу, в жилом комплексе будут разные форматы жилья: апартаменты, квартиры, пентхаусы и таунхаусы, а также три подземных этажа паркинга.

mos.news