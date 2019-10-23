На октябрь 2019 года инвестиции в "Новую" Москву составили 1,4 трлн рублей

На октябрь 2019 года инвестиции в «Новую» Москву составили 1,4 триллионов рублей. Об этом 23 октября на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«На октябрь 2019 года инвестиции в «Новую» Москву составили 1,4 триллионов рублей. 1 триллион составляют внебюджетные средства, 390 миллиардов рублей финансируется из бюджета города Москвы, 11,5 миллиардов рублей - строительство ЦКАД за федеральный бюджет», - сказал Владимир Жидкин.

Он также отметил, что до 2035 года в развитие «Новой» Москвы будет инвестировано порядка 7 триллионов рублей, 2,8 трлн рублей составляет жилая недвижимость, а 2,2 триллиона – коммерческая и порядка триллиона – составляют инвестиции в транспортную инфраструктуру.

icmos.ru