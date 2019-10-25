Завод "АЛЮР" принял участие в работе 30-го Электротехнического форума компании ЭТМ в г.Орел

В форуме участвовали 76 ведущих российских и зарубежных производителей электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-проводниковой продукции, оборудования систем безопасности и строительного крепежа. Мероприятие посетили более 2 100 человек. В рамках форума состоялось более 20 семинаров, множество круглых столов и мастер-классов по актуальным вопросам электротехнической отрасли.