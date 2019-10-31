На Рыбинской ГЭС завершился очередной этап модернизации гидромеханического оборудования

В соответствии с программой комплексной модернизации РусГидро в филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» завершился очередной этап по замене аварийных затворов (быстропадающих щитов) гидроагрегатов Рыбинской ГЭС.



Одновременно с проведением капитального ремонта гидроагрегата ст. №2 были заменены и быстропадающие щиты. Строительно-монтажные работы продолжались два месяца. Оборудование изготовило и поставило акционерное общество "Трест Гидромонтаж", монтаж выполнили специалисты Нижегородского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».



Замена аварийных затворов гидроагрегата №5 станет заключительным этапом в процессе модернизации гидромеханического оборудования Рыбинской ГЭС. Эти работы пройдут одновременно с заменой самого гидроагрегата в 2021 году.



Аварийные затворы (быстропадающие щиты) гидроагрегатов предназначены для прекращения поступления воды в спиральную камеру турбины в условиях эксплуатации и выполнения функции механической защиты от разгона турбины, перекрывая поток воды через водовод в течение 2 мин. Прекращение подачи воды в спиральную камеру необходимо при повреждениях направляющего аппарата, регулятора турбины, недостаточном давлении в котлах маслонапорных установок. Затворы также используются для перекрытия спиральной камеры во время различного рода осмотров подводной части турбины, испытаний и при производстве водолазных работ.



РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.



С начала реализации ПКМ заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.