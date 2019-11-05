Понедельник с кавказским колоритом: новый выпуск RusCable Review

Как работает завод «Кавказкабель» и почему он почти не закупает кабельные пластикаты? Зачем «Росскат» и «Камкабель» вступили в Честную позицию? Интересные новости от завода «Алюр», компании «ССТ» и видео с форума «ЭТМ» в Орле; ноябрьские анонсы и «большие» склады на RusCable.Ru. И это лишь только начало. Всего один клик по кнопке play отделяет вас от самых главных новостей прошедшей недели, о которых всего за 11 минут экранного времени вам расскажет Елизавета Коробкова, ведущая уникального отраслевого видео-шоу RusCable Review.

В новом выпуске под номером 18 мы не просто поведаем вам, но и визуализируем наш пересказ всего самого интересного из мира электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности. Причем место для записи мы выбрали самое подходящее – вещаем для вас прямо с производственной площадки завода «Кавказкабель», находящейся в г. Прохладный. В этом выпуске: конкурс «Лидеры России»; новые члены «Честной позиции»; IEK GROUP и «Энфорс» на МФЭС; большой фоторепортаж с завода «Севкабель» и празднования его 140-летия; «УНКОМТЕХ» в ежегодном конгрессе Международной федерации производителей кабеля (ICF); незабвенная рубрика «Электрофиаско», а также многое другое!

Продолжается марафон подарков и конкурсов на RusCable.Ru. Итоги предыдущего конкурса уже были подведены, а ознакомится с ними вы сможете на канале нашего портала в YouTube. В этот раз показываем во всех подробностях подарки от завода «Кавказкабель». Большой репортаж, фото и видео с поездки уже совсем скоро будут опубликованы на RusCable.Ru, а пока вы можете выиграть классные подарки!

Правила простые:

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3) Победителей объявим в следующем выпуске шоу RusCable Review уже 11 ноября!

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