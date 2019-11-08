Цифровые решения и продукты Сименс для промышленных предприятий будут представлены в рамках выставки "ПТА-Урал 2019"

С 26 по 28 ноября 2019 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург состоятся значимые для Уральского региона события в области автоматизации и электроники - XV Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2019» и V Международная специализированная выставка «Электроника—Урал 2019». Место проведения: Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

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В рамках деловой программы выставки «ПТА-Урал 2019» региональный директор компании «Сименс» расскажет о том, как «Индустрия 4.0» и цифровизация меняют нас и наш бизнес, как оставаться конкурентоспособными в стремительно меняющемся мире. Будут представлены инновационные цифровые решения и продукты Сименс для промышленных предприятий: Simatic, Sinamics, WinCC OA, PCS7, Sitrans, Sinumerik.

Цифровизация уже меняет все сферы жизни и существующие бизнес-модели. Она позволяет промышленности реализовывать продуктовые идеи, используя преимущества таких технологических трендов, как промышленные облачные технологии, виртуальная пусконаладка и предиктивная аналитика. Производство стало более инновационным благодаря аддитивной технологии и передовой робототехнике, а новые модели услуг разрабатываются с использованием облачных решений и автоматизации знаний.

Опережать конкурентов — это уже не просто вопрос оптимизации отдельных звеньев в цепочке создания стоимости. Это требует целостного подхода, и компания «Сименс» разработала идеальный портфель для удовлетворения этого требования: Digital Enterprise Suite последовательно и в цифровом виде связывает все этапы и элементы процесса создания добавленной стоимости, вплоть до поставщиков. На каждом этапе создается цифровой двойник, результаты моделирования и испытания которого могут быть использованы для непрерывной оптимизации продукта и процесса его изготовления. Это позволяет предприятиям начинать работу на любом этапе цепочки создания стоимости, от проектирования продукта до обслуживания, и постепенно расширять цифровизацию в соответствии со своими текущими потребностями, включая существующие системные решения.

Цифровой двойник — это точная виртуальная модель продукта или производственного процесса. Он показывает их развитие на протяжении всего жизненного цикла и позволяет инженерам прогнозировать поведение, оптимизировать производительность и реализовывать идеи на основании предыдущего опыта проектирования и производства. Комплексная концепция цифрового двойника состоит из трех элементов: цифровой двойник продукта, цифровой двойник производства и цифровой двойник процесса эксплуатации продукта и производства. Благодаря большому опыту в предметной области и эффективным инструментам «Сименс» является единственной компанией, предлагающей такой целостный подход. Колоссальное преимущество дает выполнение сценариев типа «Что, если…» и прогнозирование будущей работы при помощи цифрового двойника. Конечной целью создания цифрового двойника является установление тесной взаимосвязи между виртуальным миром разработки продукта и планирования производства и реальной производственной системой и рабочими характеристиками изделия. Благодаря этой связи в физическом мире может быть получена полезная информация для принятия обоснованных решений на протяжении всего жизненного цикла продуктов и производственных операций.

Также в рамках конференции эксперт компании Сименс расскажет о решениях для таких этапов производственной цепочки, как системно-ориентированная разработка нового продукта, планирование производственного процесса в виртуальном мире, моделирование и валидация в цифровой среде, обеспечение стабильного и оптимального производственного процесса.

MindSphere, открытая облачная операционная система IoT от «Сименс», служит платформой для разработки приложений и цифровых услуг. Цифровые сервисы Digital Industry Services и Industrial Security Services от «Сименс» поддерживают заказчиков в цифровом преобразовании и в то же время обеспечивают безопасность предприятия. Компания «Сименс» может быть вовлечена в процесс на самых ранних этапах планирования, инжиниринга, монтажа и ввода в эксплуатацию, вплоть до эксплуатации и модернизации. «Сименс» позволяет повысить общую эффективность оборудования, а также управление ресурсами и техническим обслуживанием.

Digital Enterprise Suite предлагает интегрированный портфель промышленного программного обеспечения и автоматизации, который позволяет отдельным отраслям последовательно интегрировать и цифровизировать всю цепочку создания стоимости, включая поставщиков. Результатом является цифровое предприятие, готовое к вызовам Индустрии 4.0 и цифровой промышленной революции. Моделирование, испытание и оптимизация в полностью виртуальной среде сокращают время выхода на рынок и повышают гибкость, качество и эффективность. Возможность передачи всей информации обо всей цепочке создания стоимости через MindSphere позволяет постоянно оптимизировать производство и продукт в реальном мире. Сегодня можно и нужно становиться цифровым предприятием. Независимо от вашей отрасли или масштабов вашей компании, вы можете приступить к цифровому преобразованию прямо сейчас.

Также в рамках выставки и конференции «ПТА-Урал 2019» будут представлены решения и оборудование таких ведущих игроков рынка автоматизации, как ABB, BALLUFF, Advantech, Б+Р Промышленная Автоматизация, ТЕХНОЛИНК, ПРОСОФТ, Прософт-Системы и многих других.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний посетить выставки и конференции, которые состоятся 26-28 ноября 2019 года на площадке ЦМТЕ по адресу ул. Куйбышева, 44Д.

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Колосова Надежда

Тел: +7(495) 234-22-10

E-mail: kolosova@expotronica.ru Ефремова Ирина

Тел: +7(495) 234-22-10

E-mail: efremova.i@expotronica.ru



