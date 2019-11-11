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19-20 ноября 2019 года в НИУ "МЭИ" состоится конференция НИК А1 "Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся электрических машин при переходе на обслуживание по реальному состоянию"

19-20 ноября 2019 года в НИУ МЭИ состоится конференция НИК А1 Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся электрических машин при переходе на обслуживание по реальному состоянию

11 ноября 2019, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A1
Отрасль: Электроэнергетика 

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РНК СИГРЭ, НИК A1

19-20 ноября 2019 года в аудитории Г-200 НИУ «МЭИ» НИК A1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ при поддержке АО «Интер РАО» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» проводит научно-практическую конференцию «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся электрических машин (ВВЭМ) при переходе на обслуживание по реальному состоянию». Соорганизатором выступает ООО «Бо-Энерго».

В программу отобрано 26 докладов полного формата и 7 постерных, включая 8 докладов от научно-технических организаций, 2 доклада от производителей ВВЭМ, 5 докладов конечных пользователей оборудования и систем мониторинга и 11 докладов производителей систем мониторинга АСМД, систем определения технического состояния АСТС, программно-технических комплексов оценки остаточного ресурса и прогнозирования отказов по высоковольтным вращающимся электрическим машинам. Представлены все основные решения, используемые в России и мире.

На мероприятии будет рассмотрен опыт предприятий, входящих в состав Интер РАО, Сибур, Татэнерго, РусГидро и Росатом, эксплуатирующих различные решения автоматизированных систем технического контроля и диагностики генераторов/электродвигателей.

Участники отраслевого сообщества проявили серьезный интерес к проблематике конференции: на данный момент зарегистрировано уже более 180 участников из более чем 100 компаний, в том числе свыше 70% - представители компании и предприятия, эксплуатирующие ВВЭМ.

Более подробно о Конференции: ссылка.

Текущая версия Программы Конференции: ссылка.

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