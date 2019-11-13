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Энергетики "Россети Урал" - "Пермэнерго" способствуют развитию индустрии строительных материалов в Прикамье

Специалисты «Пермэнерго» подключили к сетям новое производство по добыче нерудных строительных материалов в деревне Заосиново Пермского района. С целью выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили кабельную линию 6 кВ и установили на ЛЭП реклоузер 6 кВ. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме более 2 МВт.

Заосиновский карьер разрабатывается на базе одноименного месторождения нерудных стройматериалов. Его объем составляет более 9 миллионов кубических метров песка и песчано-гравийной смеси. Их добывают методом гидромеханизации с применением современного земснаряда отечественного производства.  Высокопроизводительная техника способна выдавать порядка 300 кубических метров нерудных материалов в час. В планах карьера размещение здесь дробильно-сортировочной установки для разделения грунта на песок и гравий различных фракций. 

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Компания: Россети Урал

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